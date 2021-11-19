Посольство США готове допомагати в розслідуванні замаху на міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Зокрема, дипломатичне представництво має намір долучитись до пошуку інших можливих шахрайських дій із боку головного замовника замаху – громадянина США.

Крім того, міністр уточнив, за законом якої із країн відповідатиме за злочин затриманий.

– Згідно з законодавством, якщо іноземець вчиняє злочин на території України, то тут він і нестиме відповідальність, – сказав Денис Монастирський.

17 листопада в Україні затримали американця та його довірену особу, громадянку України, через планування викрадення, вимагання та нанесення тяжких тілесних ушкоджень міністрові аграрної політики Роману Лещенку та умисного вбивства ще одного громадянина України.

Спір між теперішнім міністром АПК та громадянином США виник у 2018 році під час спільного провадження бізнесу.

Американець, вважаючи, що Лещенко заборгував йому грошей, найняв за $150 тис. колектора в Україні. Той, у свою чергу, погрожував Лещенкові та членам його родини.

Згодом колектор із грошима зник, тому американець приїхав до України, щоб влаштувати над ним розправу.

Коли інформація про підготовку вбивства надійшла до поліції, правоохоронці залучили до справи особу, яка погодилась зіграти роль кілера, й звели її з довіреною особою.

Коли поліція зімітувала вбивство колектора, американець зажадав помститися й Лещенку.

Під час зустрічі з “кілером” іноземець повідомив, що хоче, щоб міністра травмували. У випадку, якщо він помре, йому буде байдуже.

Замовника із спільницею затримали, коли вони передали уявному кілеру $20 тис.