Любые угрозы, покушение, шантаж или физическое устранение министра аграрной политики не позволят избежать юридической ответственности.

Об этом сообщил сам глава ведомства Роман Лещенко во время срочного брифинга МВД Украины, созванного из-за покушения на его убийство.

– Я только несколько часов назад вернулся из служебной командировки из Саудовской Аравии, и министр внутренних дел сообщил мне, что есть оперативная информация, по которой нужно заслушать материалы, – растерянно сообщил Роман Лещенко.

Министр сообщил, что с 2020 года, когда возглавил Госгеокадастр, находится под государственной охраной согласно приказу президента.

За это время поступало немало угроз и в его адрес, в адрес его семьи и, в частности, детей.

Этот процесс, говорит он, постоянный, потому что есть много конкретных фактов, связанных с его деятельностью.

– И касательно двойной приватизации, и вывода государственной земли в частную собственность, все схематозы, которые происходили, связанные с возвратом земель Министерства обороны. Вы знаете, что мы каждую неделю возвращаем земли и природно-заповедного фонда, и историко-культурного наследия. Продолжаются следственные действия в отношении должностных лиц. Работает и МВД, и НАБУ, и СБУ. И продолжаем над этим работать, – подчеркнул Роман Лещенко.

Министр не скрывает, что для него стало шоком, что покушение спровоцировала ситуация 2018 года, которая имеет исключительно гражданско-правовой характер, относительно мошеннических действий гражданина США к нему и другим аграриям.

– В правовой плоскости были выиграны все суды. На все манипуляции, медийные атаки, шантаж я никоим образом не реагировал, – уверяет Роман Лещенко.

18 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил о покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Нацполиция, получив информацию о подготовке преступления, вывела заказчиков – гражданина США и гражданку Украины – на подставного киллера.

17 ноября во время встречи с “киллером” в одном из ресторанов те вручили ему $20 тыс. задатка.

После документирования этого факта американца задержали и передали об этом информацию в посольство США. И только после этого о покушении сообщили Роману Лещенко.