На месте пожара спасатели услышали взрыв. На тот момент в доме никого не было.

Прибывшие в квартиру пожарные в 15.38 оперативно ликвидировали возгорание.

Как оказалось впоследствии, на кухне в холодильнике произошло короткое замыкание с последующим горением. Огнем был поврежден газовый шланг. Это и привело к утечке газа и незначительному взрыву. В результате взрыва было повреждено остекление балкона.

Во время тушения пожара на безопасное расстояние отвели 15 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Пожарные привлекли основную и специальную пожарно-спасательную технику, а также 15 человек личного состава подразделений Главного управления.