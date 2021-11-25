В Киеве, в Шевченковском районе на улице Максима Берлинского, возник пожар в пятиэтажном жилом доме.
В 15.19 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о взрыве в здании.
– На место происшествия сразу прибыли пожарные 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Увидев густой дым в окне третьего этажа, спасатели сразу приступили к прокладке рукавных линий и эвакуации людей, — сообщили пожарные.
На месте пожара спасатели услышали взрыв. На тот момент в доме никого не было.
Прибывшие в квартиру пожарные в 15.38 оперативно ликвидировали возгорание.
Как оказалось впоследствии, на кухне в холодильнике произошло короткое замыкание с последующим горением. Огнем был поврежден газовый шланг. Это и привело к утечке газа и незначительному взрыву. В результате взрыва было повреждено остекление балкона.
Во время тушения пожара на безопасное расстояние отвели 15 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Пожарные привлекли основную и специальную пожарно-спасательную технику, а также 15 человек личного состава подразделений Главного управления.
В ноябре произошел и пожар в Днепре. Из-за возгорания в частном доме престарелых погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.
В пресс-службе полиции Днепропетровской области сообщили, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружили тела погибших, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.