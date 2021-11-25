У багатоповерхівці Києва стався вибух через витік газу – мешканців евакуйовано

О 15.19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух у будівлі.
– На місце події відразу прибули вогнеборці 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Побачивши густий дим у вікні третього поверху, рятувальники відразу приступили до прокладання рукавних ліній та евакуації людей, – повідомили вогнеборці.
На місці пожежі рятувальники почули вибух. На той момент у помешканні нікого не було.
Прибувши у квартиру, вогнеборці о 15.38 оперативно ліквідували займання.
Як виявилось згодом, на кухні в холодильнику відбулось коротке замкнення з подальшим горінням. Вогонь пошкодив газовий шланг. Це й призвело до витоку газу та незначного вибуху. Внаслідок вибуху було пошкоджено скління балкону.
Вогнеборці залучили основну та спеціальну пожежно-рятувальну техніку, а також 15 осіб особового складу підрозділів Головного управління.
У листопаді сталася страшна пожежа у Дніпрі. Так, 15 листопада через займання у приватному будинку для літніх людей загинули п’ять жінок у віці від 75 до 89 років.
У прес-службі поліції Дніпропетровської області повідомили, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявили тіла загиблих, сталося коротке замикання та загоряння.