Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

У багатоповерхівці Києва стався вибух через витік газу – мешканців евакуйовано

Абрамова Юлія редакторка стрічки
У багатоповерхівці Києва стався вибух через витік газу – мешканців евакуйовано
У Києві, у Шевченківському районі на вулиці Максима Берлинського, виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.

О 15.19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух у будівлі.

– На місце події відразу прибули вогнеборці 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Побачивши густий дим у вікні третього поверху, рятувальники відразу приступили до прокладання рукавних ліній та евакуації людей, – повідомили вогнеборці.

На місці пожежі рятувальники почули вибух. На той момент у помешканні нікого не було.

Прибувши у квартиру, вогнеборці о 15.38 оперативно ліквідували займання.

Як виявилось згодом, на кухні в холодильнику відбулось коротке замкнення з подальшим горінням. Вогонь пошкодив газовий шланг. Це й призвело до витоку газу та незначного вибуху. Внаслідок вибуху було пошкоджено скління балкону.

Під час гасіння пожежі на безпечну відстань відвели 15 осіб. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Вогнеборці залучили основну та спеціальну пожежно-рятувальну техніку, а також 15 осіб особового складу підрозділів Головного управління.

Читайте
У Дніпрі спалахнула пожежа у житловому будинку - людей евакуйовують

У листопаді сталася страшна пожежа у Дніпрі. Так, 15 листопада через займання у приватному будинку для літніх людей загинули п’ять жінок у віці від 75 до 89 років.

У прес-службі поліції Дніпропетровської області повідомили, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявили тіла загиблих, сталося коротке замикання та загоряння.

Джерело: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка