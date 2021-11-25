У багатоповерхівці Києва стався вибух через витік газу – мешканців евакуйовано

– На місце події відразу прибули вогнеборці 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Побачивши густий дим у вікні третього поверху, рятувальники відразу приступили до прокладання рукавних ліній та евакуації людей, – повідомили вогнеборці.

На місці пожежі рятувальники почули вибух. На той момент у помешканні нікого не було.

Прибувши у квартиру, вогнеборці о 15.38 оперативно ліквідували займання.

Як виявилось згодом, на кухні в холодильнику відбулось коротке замкнення з подальшим горінням. Вогонь пошкодив газовий шланг. Це й призвело до витоку газу та незначного вибуху. Внаслідок вибуху було пошкоджено скління балкону.