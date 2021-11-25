В Киеве 45-летний мужчина забросал стеклом с балкона мать с двумя малолетними детьми. Шестилетний мальчик успел отскочить, а его двухлетнего братика спасла плотная одежда.

Женщина схватила детей и потащила их подальше от окон на другую сторону дороги. Однако именно в этот момент кусок стекла, летевший с балкона третьего этажа, порезал ей ногу.

Пострадавшая Юлия Солдатенко рассказывает, что инцидент случился, когда она с детьми и подругами возвращалась с прогулки. Вдруг женщина услышала, что им что-то из окна кричит агрессивно настроенный мужчина.

Времени оценить угрозы у нее не было, ведь сразу на них посыпалось стекло.

Свидетелем происшествия стала киевлянка Марика, которая живет живет в одном доме с нападавшим. Женщина подчеркивает: сосед – человек агрессивный, всегда ходит по улице и что-то кричит.

Однако на этот раз, очевидно, осознавал, что делает, потому что, бросив стекло, сразу скрылся.

Патрульные после обстрела прибыли на вызов, но пообщаться с нападавшим не смогли, потому что тот впускать их в квартиру отказался.

Корреспонденту Надзвичайних новин Игорю Шумику удалось дождаться мужчину на улице. Мотивы своих поступков тот не объяснил, лишь нецензурно выражался.

Все жители дома 45-летнего Сергея стараются избегать. Рассказывают, что раньше он был вполне спокойным, преподавал информатику в школе. Был женатым, воспитывал сына. А потом резко изменился – вроде сказалось психическое заболевание.

Лечением сына занималась мать, однако после смерти пенсионерки он остался без присмотра.

Поскольку принудительное лечение в Украине запрещено, адвокат Григорий Лопатин советует соседям и пострадавшим найти родных мужа, которых он может послушаться, или коллективно обратиться к психиатру.

С этим документом главный врач психиатрической больницы сможет обратиться в суд. Разрешение на госпитализацию для обследования и лечения судья должен предоставить в течение полугода.