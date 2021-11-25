У Києві 45-річний чоловік закидав склом із балкона матір із двома малолітніми дітьми. Шестирічний хлопчик встиг відскочити, а його дворічного братика врятував цупкий одяг.

Жінка схопила дітей і потягла їх подалі від вікон на інший бік дороги. Однак саме цієї миті шматок скла, який летів із балкона третього поверху, порізав їй ногу.

Постраждала Юлія Солдатенко розповідає, що інцидент трапився, коли вона з дітьми та подругами поверталась із прогулянки. Раптом жінка почула, що їм щось із вікна кричить агресивно налаштований чоловік.

Часу оцінити загрози в неї не було, адже одразу на них посипалося скло.

Свідком події стала киянка Маріка, яка живе живе одному будинку з нападником. Жінка наголошує: сусід – людина агресивна, завжди ходить вулицею і щось кричить.

Однак цього разу, очевидно, усвідомлював, що робить, бо, кинувши скло, одразу сховався.

Патрульні після обстрілу прибули на виклик, але поспілкуватись із нападником не змогли, бо той впускати їх у квартиру відмовився.

Кореспонденту Надзвичайних новин Ігорю Шумику таки вдалось дочекатись чоловіка на вулиці. Мотиви своїх вчинків він не пояснив, лише нецензурно висловлювався.

Усі мешканці будинку 45-річного Сергія намагаються уникати. Розповідають, що раніше він був цілком спокійним, викладав інформатику в школі. Був одруженим, виховував сина. А потім різко змінився – начебто далося взнаки психічне захворювання.

Лікуванням сина займалася мати, однак після смерті пенсіонерки він залишився без нагляду.

Оскільки примусове лікування в Україні заборонене, адвокат Григорій Лопатін радить сусідам та постраждалим знайти рідних чоловіка, яких він може послухатися, або колективно звернутися до психіатра.

Із цим документом головний лікар психіатричної лікарні зможе звернутися до суду. Дозвіл на госпіталізацію для обстеження та лікування суддя має надати протягом півроку.