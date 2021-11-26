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Взрыв на шахте в России: погибли по меньшей мере 50 человек

Юля Захарченко редактор ленты
Взрыв на шахте в России: погибли по меньшей мере 50 человек

На шахте Листвяжная, расположенной в Кемеровской области на территории Российской Федерации, произошел масштабный взрыв. Он унес жизни по меньшей мере 50 человек.

Об этом рассказал командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда МЧС России Юрий Ше. По его словам, во время аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей, пытавшихся им помочь.

По разным данным, еще более 50 человек травмировались. У одного из горняков диагностировали черепно-мозговую травму. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Руководитель отряда убежден, что сейчас невозможно говорить о состоянии пострадавших и других людей, которые могли выжить, поскольку кожа впитывает окись углерода, предоставляющую опасность для работников шахты.

Взрыв на шахте

В четверг, 25 ноября, стало известно о взрыве на шахте Листвяжная в России в одном из вентиляционных штреков. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать возгорание угольной пыли.

Во время задымления внутри шахты находились по меньшей мере 280 человек. В настоящее время спасатели пытаются помочь пострадавшим, точное количество которых неизвестно.

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Фото: Depositphotos

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