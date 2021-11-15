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Раздался мощный взрыв: в Днепре взорвали здание метизного завода

Людмила Богданова редактор ленты

В Днепре ночью прогремел мощный взрыв — в промышленной зоне города взорвали производственные помещения метизного завода.

Когда-то мощное предприятие уже давно не работает. Его передали в в частную собственность.

Здания стали аварийными, а территория долго пустовала. Перед взрывом в помещении аккуратно демонтировали витражи и передали культурному центру Днепра.

Для безопасного проведения взрывных работ часть дороги по улице Набережной Заводской от улицы Павлова до речного порта перекрыли с двух сторон.

Здание решили подорвать, а не разбирать с помощью кранов или большой техники из-за проходящих линий электропередач. Их пришлось бы обесточивать на продолжительное время.

На месте завода будет построен гипермаркет, однако подробности пока не разглашаются.

Недавно подобную операцию провели в Харькове – там взорвали здание Будянского фаянсового завода. Завод решил снести владелец предприятия.

Оно прекратило работать еще 20 лет назад из-за банкротства, построят ли что-нибудь новое на месте — неизвестно. В свое время завод производил посуду для российского императора.

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