В России на угольной шахте Лестяжная в Кемеровской области произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек. Еще более 40 горняков пострадали.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилов сообщил, что десятки человек остаются заблокированными в шахте и с ними исчезла связь.

В момент, когда начался пожар, в шахте находились по меньшей мере 287 человек. На данный момент более 230 человек смогли поднять на поверхность.

Сначала сообщали об одном погибшем горняке. Впоследствии несколько человек, с которыми не могли выйти на связь, обнаружили погибшими. Спасатели не знают о местонахождении почти 50 горняков.

По данным пресс-службы МЧС России, в результате задымления на шахте пострадали 45 человек. У всех пострадавших – отравление продуктами горения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел на глубине 250 метров. Среди причин взрыва рассматриваются две версии: неисправности оборудования и естественные причины.