Вибух на шахті у Росії: загинули щонайменше 50 людей

На шахті Листвяжна, яка розташована у Кемеровській області на території Російської Федерації, стався масштабний вибух. Він забрав життя щонайменше 50 людей.

Про це розповів командир Кемеровського Воєнізованого гірничорятувального загону МНС Росії Юрій Ше. За його словами, під час аварії загинули 46 шахтарів та шість рятувальників, які намагалися їм допомогти.

За різними даними, ще понад 50 людей травмувалися. В одного з гірників діагностували черепно-мозкову травму. Всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Керівник загону переконаний, що наразі неможливо говорити про стан постраждалих та інших людей, які могли вижити, оскільки шкіра вбирає окис вуглецю, який становить небезпеку для працівників шахти.

Вибух на шахті

У четвер, 25 листопада, стало відомо про вибух на шахті Листвяжна у Росії в одному з вентиляційних штреків. За попередніми даними, причиною вибуху могло стати загоряння вугільного пилу.

Під час задимлення всередині шахти перебувало щонайменше 280 людей. Наразі рятувальники намагаються допомогти постраждалим, точна кількість яких невідома.