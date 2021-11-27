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Факты / Происшествия

На Николаевщине в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие

Абрамова Юлия редактор ленты
На Николаевщине в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие

В Николаевской области, в городе Новая Одесса, в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв, в результате чего пострадали трое жителей, разрушены два этажа.

По предварительной информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в здании взорвался бытовой газ на пятом этаже.

— По состоянию на 10.50 на пятом этаже пострадали три человека, спасенные ГСЧС и переданные медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два человека находятся в шоковом состоянии, — сообщили в службе.

На Николаевщине в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие / 5 фотографий

К месту происшествия направили кинологическую группу 3 СЦШР города Жеребково, а от ГСЧС привлекли 75 спасателей и 14 единиц техники.

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Накануне произошел и пожар в Днепре. Из-за возгорания в частном доме престарелых погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области сообщили, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружили тела погибших, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

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