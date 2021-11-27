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На Миколаївщині у житловому будинку вибухнув газ: є постраждалі

Абрамова Юлія редакторка стрічки
На Миколаївщині у житловому будинку вибухнув газ: є постраждалі

На Миколаївщині, у місті Нова Одеса, у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух, внаслідок чого постраждали троє мешканців, зруйновано два поверхи.

За попередньою інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у будівлі вибухнув побутовий газ на п’ятому поверсі.

– Станом на 10.50 на п’ятому поверсі постраждало три особи, які врятовані ДСНС та передані медикам. В однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, дві особи знаходяться у шоковому стані, – поввідомили у службі.

На Миколаївщині у житловому будинку вибухнув газ: є постраждалі / 5 фотографий

До місця події направили кінологічну групу 3 СЦШР міста Жеребкове, а від ДСНС залучили 75 рятувальників та 14 одиниць техніки.

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Напередодні сталася страшна пожежа у Дніпрі. Так, 15 листопада через займання у приватному будинку для літніх людей загинули п’ять жінок у віці від 75 до 89 років.

У прес-службі поліції Дніпропетровської області повідомили, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявили тіла загиблих, сталося коротке замикання та загоряння.

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