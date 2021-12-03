В Кривом Роге на шахте Артем-1 погиб горняк

В Государственной службе по труду уточнили, что трагедия произошла при выполнении подрядных работ на орт-заезде 231 оси горизонта 1 135 метров. — В настоящее время ГУ Гоструда в Днепропетровской области принимаются меры по созданию комиссии и проведению расследования несчастного случая, — говорится в сообщении.

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На шахте Листвяжная, расположенной в Кемеровской области на территории Российской Федерации, произошел масштабный взрыв. Он унес жизни по меньшей мере 50 человек.

Об этом рассказал командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда МЧС России Юрий Ше. По его словам, во время аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей, пытавшихся им помочь.