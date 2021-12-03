За фактом загибелі людини правоохоронцями внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 КК України.

– Під уламками опинився 48-річний прохідник. Чоловіка намагалися врятувати його колеги, але від отриманих травм він загинув, – написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. У Державній службі з питань праці уточнили, що трагедія сталася під час виконання підрядних робіт на орт-заїзді 231 осі горизонту 1 135 метрів. – Наразі ГУ Держпраці у Дніпропетровській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення розслідування нещасного випадку, – йдеться в повідомленні.

На шахті Листвяжна, яка розташована у Кемеровській області на території Російської Федерації, стався масштабний вибух. Він забрав життя щонайменше 50 людей.

Про це розповів командир Кемеровського Воєнізованого гірничорятувального загону МНС Росії Юрій Ше. За його словами, під час аварії загинули 46 шахтарів та шість рятувальників, які намагалися їм допомогти.