В Киеве монтажник упал в лифтовую шахту дома и погиб

В Киеве на строительной площадке ЖК Обериг-2 в Дарницком районе в результате несчастного случая погиб рабочий.

Мужчина упал в лифтовую шахту.

Как сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда, потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью.

Трагедия произошла 2 декабря.

— По предварительной информации, во время монтажных работ рабочий упал из машинного отделения в шахту лифта на его крышу, стоявшую на первом этаже. Потерпевший, 1963 г.р., работал на предприятии по договору ДПГ, получил травмы, не совместимые с жизнью, — сообщили в службе.

В настоящее время создали специальную комиссию и проводят расследование несчастного случая со смертельным исходом.

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Источник: Государственная служба Украины по вопросам труда