У Києві монтажник впав у ліфтову шахту будинку і загинув

У Києві на будівельному майданчику ЖК Оберіг-2 у Дарницькому районі внаслідок нещасного випадку загинув робітник.

Чоловік впав до ліфтової шахти.

Як повідомляє Державна служба України з питань праці, потерпілий отримав травми, не сумісні з життям.

Трагедія сталася 2 грудня.

– За попередньою інформацією, під час монтажних робіт робітник упав з машинного відділення в шахту ліфта на дах ліфта, що стояв на першому поверсі. Потерпілий, 1963 р.н., працював на підприємстві за договором ДПГ, отримав травми, не сумісні з життям, – повідомили у службі.

Наразі створили спеціальну комісію та проводять розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.

Напередодні у місті Бориспіль Київської області за дивних обставин померли батько та донька. Вони могли отруїтися чадним газом.

Родина Прудких – чоловік з дружиною, їхня 27-річна донька та 7-річна онука нещодавно переїхали у новий будинок.

Аж раптом власниця нової оселі зателефонувала сестрі та повідомила, що її донька не дихає.

Джерело: Державна служба України з питань праці