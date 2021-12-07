Поставили на колени и наносили удары по кругу: в Запорожье жестоко избили троих школьниц

В Запорожье воспитанницы училища жестоко избили троих 14-летних девочек. Весь процесс издевательств над школьницами они сняли на видео, которое впоследствии оказалось в соцсетях.

Местом издевательств над девушками выбрали стадион. На кадрах видео заметно, что школьниц заставили встать на колени: после этого старшие девушки начали наносить удары с особой жестокостью.

Одна из нападающих, не стесняясь, избивала девушек и курила одновременно. Толпа студентов училища почти час наблюдала за жестоким избиением, и никто не пытался это остановить.

Как выяснилось, троих восьмиклассниц (одна из них — с инвалидностью) заманили на стадион якобы вернуть похищенный телефон. На кадрах видео слышно, как у школьниц требуют деньги – 5 тысяч гривен.

14-летняя Евгения, пострадавшая в результате избиения, с детства у нее только один глаз. Ее били в голову и лицо: один точный удар – и школьница могла бы ослепнуть.

— Черепно-мозговая травма, сломанный нос со смещением, синяки на лице, ушибы по телу. Она неделю не вставала, спала, у нее болело все тело, – поделилась мать Евгении.

Преподаватели запорожского ПТУ №27 узнали на видео как минимум двоих своих учениц. Однако их родители отказываются нести какую-либо ответственность за произошедшее.

— Происходящее с ребенком начинается с семьи. Там нет личного контакта, нет внимания. Дети выходят на улицу, собираются в компании, и если там есть выпивка и наркотики, они становятся неконтролируемыми, убеждена психолог училища.

Что говорят в полиции

Сначала инцидент с избиением восьмиклассниц полицейские квалифицировали как легкие телесные повреждения.

Просмотреть свою оценку заставил общественный резонанс после того, как жестокое видео появилось в сети.

– Уголовное производство было переквалифицировано на ст. 296 (Хулиганство) УК Украины, а также открыто еще одно – по ч.2 ст. 289 (Требование) УКУ. Самая строгая санкция по этим статьям — лишение свободы сроком до семи лет, — подтвердили в полиции.

Пока известно, что всех несовершеннолетних нападавших вызвали на допрос. Однако подозрения ни одна из девушек еще не получила.