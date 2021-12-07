Поставили на коліна і наносили удари по колу: у Запоріжжі жорстоко побили трьох школярок

У Запоріжжі вихованки училища жорстоко побили трьох 14-річних дівчаток. Весь процес знущань над школярками вони зняли на відео, яке згодом потрапило у соцмережі.

Місцем для знущань над дівчатами обрали стадіон. На кадрах відео помітно, що школярок змусили стати на коліна: після цього старші дівчати почали наносити удари з особливою жорстокістю.

Одна із нападниць, не соромлячись, била дівчат і палила одночасно. Натовп студентів училища майже годину спостергів за жорстоким побиттям, і ніхто не намагався це зупинити.

Як з’ясувалося, трьох восьмикласниць (одна із яких має інвалідність) заманили на стадіон начебто повернути викрадений телефон. На кадрах відео чутно, як у школярок вимагають гроші – 5 тисяч гривень.

14-річна Євгенія, яка постраждала внаслідок побиття, з дитинства має лише одне око. Її били в голову та обличчя: один точний удар – і школярка могла б осліпнути.

– Черепно-мозкова травма, зламаний ніс зі зміщенням, синці на обличчі, забиті місця по тілу. Вона тиждень не вставала, спала, у неї боліло все тіло, – поділилася мати Євгенії.

Викладачі запорізького ПТУ №27 впізнали на відео щонайменше двох своїх учениць. Проте їхні батьки відмовляються нести будь-яку відповідальність за те, що сталося.

– Те, що відбувається з дитиною, починається з сім’ї. Там немає особистого контакту, немає уваги. Діти виходять на вулицю, збираються у компанії, і якщо там є випивка та наркотики, вони стають неконтрольованими, – переконана психолог училища.

Що кажуть у поліції

Спочатку інцидент із побиттям восьмикласниць поліцейські кваліфікували як легкі тілесні ушкодження.

Переглянути свою оцінку їх змусив суспільний резонанс після того, як жорстоке відео з’явилося у мережі.

– Кримінальне провадження було перекваліфіковане на ст. 296 (Хуліганство) КК України, а також відкрито ще одне – за ч.2 ст. 289 (Вимагання) ККУ. Найсуворіша санкція за цими статтями – позбавлення волі на строк до семи років, – підтвердили у поліції.

Наразі відомо, що усіх неповнолітніх нападниць викликали на допит. Однак підозри жодна з дівчат ще не отримала.