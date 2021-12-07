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Верховний Суд залишив без змін довічний вирок для вбивці водія BlaBlaCar зі Львова

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Верховний Суд залишив без змін довічний вирок для вбивці водія BlaBlaCar зі Львова

Верховний Суд України залишив у силі покарання для Дмитра Голуба, засудженого за вбивство водія Blablacar, львів’янина Тараса Полякова.

Відповідне рішення 7 грудня ухвалив Касаційний кримінальний суд у складі ВС. За скоєне Дмитра Голуба засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

– Повний текст постанови ККС ВС у справі № 369/420/17 (провадження № 51-4424км21) буде оголошено 13 грудня 2021 року о 15:00, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження у справі вбивства Тараса Полякова було відкрито за чотирма статтями: розбійний напад з метою заволодіння майном (із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), незаконне заволодіння автомобілем потерпілого, підробка та використання офіційних документів, а також незаконне поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами.

Вбивство водія Blablacar

4 квітня 2016 року львів’янин Тарас Позняков на власному автомобілі Audi-A6 вирішив поїхати до Києва, аби знайти роботу. Скориставшись додатком Blablacar, він спланував поїздку із двома чоловіками.

Як з’ясує пізніше слідство, до столиці водій не доїхав. Його авто було випадково виявлено у Києво-Святошинському районі.

У серпні того ж року одного із чоловіків, що їхали в автомоблі 25-річного Тараса Познякова, було затримано. Протягом тривалого часу він, колишній бієць Правого сектору Дмитро Голуб, перебував у СІЗО.

Інший “пасажир” виявився громадянином Росії. У березні 2019 року загинув в результаті вибуху у квартирі на проспекті Науки в Києві.

Вже у травні 2019 року Києво-Святошинський суд визнав винним Дмитра Голуба у вбивстві Тараса Познякова. Вирок виносили спільно присяжні і судді.

Влітку 2021 року Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції Дмитру Голубу у вигляді довічного позбавлення волі.

Джерело: Верховний Суд України

Фото: Ольга Король-Познякова

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