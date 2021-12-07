Верховний Суд залишив без змін довічний вирок для вбивці водія BlaBlaCar зі Львова

Верховний Суд України залишив у силі покарання для Дмитра Голуба, засудженого за вбивство водія Blablacar, львів’янина Тараса Полякова.

Відповідне рішення 7 грудня ухвалив Касаційний кримінальний суд у складі ВС. За скоєне Дмитра Голуба засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

– Повний текст постанови ККС ВС у справі № 369/420/17 (провадження № 51-4424км21) буде оголошено 13 грудня 2021 року о 15:00, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження у справі вбивства Тараса Полякова було відкрито за чотирма статтями: розбійний напад з метою заволодіння майном (із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), незаконне заволодіння автомобілем потерпілого, підробка та використання офіційних документів, а також незаконне поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами.

Вбивство водія Blablacar

4 квітня 2016 року львів’янин Тарас Позняков на власному автомобілі Audi-A6 вирішив поїхати до Києва, аби знайти роботу. Скориставшись додатком Blablacar, він спланував поїздку із двома чоловіками.

Як з’ясує пізніше слідство, до столиці водій не доїхав. Його авто було випадково виявлено у Києво-Святошинському районі.

У серпні того ж року одного із чоловіків, що їхали в автомоблі 25-річного Тараса Познякова, було затримано. Протягом тривалого часу він, колишній бієць Правого сектору Дмитро Голуб, перебував у СІЗО.

Інший “пасажир” виявився громадянином Росії. У березні 2019 року загинув в результаті вибуху у квартирі на проспекті Науки в Києві.

Вже у травні 2019 року Києво-Святошинський суд визнав винним Дмитра Голуба у вбивстві Тараса Познякова. Вирок виносили спільно присяжні і судді.

Влітку 2021 року Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції Дмитру Голубу у вигляді довічного позбавлення волі.

Джерело: Верховний Суд України

Фото: Ольга Король-Познякова