Тіло знайшли через 5,5 років: що відомо про вбивство Тараса Познякова

Вранці 9 грудня стало відомо, що співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова – водія BlaBlaCar, якого вбили у 2016 році. Львів’янин вирушив з рідного міста до Києва, підібравши пасажирів, після чого зник.
Факти ICTV зібрали всю інформацію про вбивство Тараса Познякова та слідство у справі.
Тарас Позняков: що відомо про вбивство водія BlaBlaCar
Зникнення Познякова
25-річний Тарас Позняков працював у Шевченківському районному суді Львова.
Вранці 4 квітня 2016 року він вирушив на своєму автомобілі Audi А6 до Києва на важливу зустріч, взявши з собою попутників через сервіс BlaBlaCar.
Втім, до місця призначення львів’янин не прибув. Зв’язок із ним зник у районі населеного пункту Бобриця за 25 км від Києва.
12 квітня у гаражно-будівельному кооперативі у селі Новосілки Києво-Святошинського району було знайдено автомобіль Тараса Познякова.
Підозрювані у вбивстві Тараса Познякова
6 травня поліція оприлюднила фото двох підозрюваних у його вбивстві. Їх оголосили у розшук.
Слідство встановило, 25-річний львів’янин погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО. Підозрюваними виявилися:
- Кінгісеппа Луан – громадянин Російської Федерації 1991 року народження, який проживав у Макіївці Донецької області;
- Голуб Дмитро – уродженець РФ 1979 року народження, який проживав у Чернівцях, і до того ж перебував у розшуку за пограбування.
У поліції передбачали, що підозрювані можуть переховуватися у зоні бойових дій на Донбасі. Вони добре володіють зброєю та мають рукопашні навички.
Суд у справі
5 серпня правоохоронці затримали одного з підозрюваних – Дмитра Голуба. Він переховувався у Хмельницькій області.
Уже 28 травня 2019 року Києво-Святошинський суд визнав його винним у вбивстві Познякова. Його засудили до довічного позбавлення волі.
Влітку 2021 року Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Голубу.
7 грудня 2021 року Верховний Суд розглянув касаційні скарги на судові рішення щодо засудженого. Судді залишили в силі вирок для Дмитра Голуба.
Інший підозрюваний Кінгісеппа Луан залишився непокараним. У березні 2019 року у столичній квартирі, де він перебував, стався вибух. Внаслідок отриманих травм він загинув.
Як знайшли тіло Тараса Познякова
Тіло Тараса Познякова співробітники Служби безпеки виявили поблизу автомобільної траси Житомир – Київ. До пошукових робіт залучили техніку Міністерства оборони.
За даними видання Українська правда, отриманими з власних джерел, пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу, які відбулися з моменту вбивства.