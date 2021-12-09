Тіло знайшли через 5,5 років: що відомо про вбивство Тараса Познякова

Вранці 9 грудня стало відомо, що співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова – водія BlaBlaCar, якого вбили у 2016 році. Львів’янин вирушив з рідного міста до Києва, підібравши пасажирів, після чого зник.

Факти ICTV зібрали всю інформацію про вбивство Тараса Познякова та слідство у справі.

Тарас Позняков: що відомо про вбивство водія BlaBlaCar

Зникнення Познякова

25-річний Тарас Позняков працював у Шевченківському районному суді Львова.

Вранці 4 квітня 2016 року він вирушив на своєму автомобілі Audi А6 до Києва на важливу зустріч, взявши з собою попутників через сервіс BlaBlaCar.

Втім, до місця призначення львів’янин не прибув. Зв’язок із ним зник у районі населеного пункту Бобриця за 25 км від Києва.

12 квітня у гаражно-будівельному кооперативі у селі Новосілки Києво-Святошинського району було знайдено автомобіль Тараса Познякова.

Підозрювані у вбивстві Тараса Познякова

6 травня поліція оприлюднила фото двох підозрюваних у його вбивстві. Їх оголосили у розшук.

Слідство встановило, 25-річний львів’янин погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО. Підозрюваними виявилися:

Кінгісеппа Луан – громадянин Російської Федерації 1991 року народження, який проживав у Макіївці Донецької області;

Голуб Дмитро – уродженець РФ 1979 року народження, який проживав у Чернівцях, і до того ж перебував у розшуку за пограбування.

У поліції передбачали, що підозрювані можуть переховуватися у зоні бойових дій на Донбасі. Вони добре володіють зброєю та мають рукопашні навички.

Суд у справі

5 серпня правоохоронці затримали одного з підозрюваних – Дмитра Голуба. Він переховувався у Хмельницькій області.

Уже 28 травня 2019 року Києво-Святошинський суд визнав його винним у вбивстві Познякова. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Влітку 2021 року Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Голубу.

7 грудня 2021 року Верховний Суд розглянув касаційні скарги на судові рішення щодо засудженого. Судді залишили в силі вирок для Дмитра Голуба.

Інший підозрюваний Кінгісеппа Луан залишився непокараним. У березні 2019 року у столичній квартирі, де він перебував, стався вибух. Внаслідок отриманих травм він загинув.

Як знайшли тіло Тараса Познякова

Тіло Тараса Познякова співробітники Служби безпеки виявили поблизу автомобільної траси Житомир – Київ. До пошукових робіт залучили техніку Міністерства оборони.

За даними видання Українська правда, отриманими з власних джерел, пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу, які відбулися з моменту вбивства.