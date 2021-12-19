В Киеве эвакуировали Центральный и Южный вокзалы из-за сообщения о бомбе

В воскресенье, 19 декабря, в Киеве поступила информация о минировании Южного и Центрального железнодорожных вокзалов.

По этой причине их работа была временно приостановлена, а все сотрудники – эвакуированы, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

На месте работали взрывотехники и правоохранители с кинологами, однако никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

При этом движение поездов проходило в штатном режиме по графику.

Примерно около 16.00 оба столичных вокзала заработали в нормальном режиме.

Напомним, недавно в Киевской области был задержан 35-летний мужчина, который дважды сообщал в полицию заведомо ложную информацию о минировании. За это ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В первый раз мужчина сообщил о минировании передвижного цирка. На место происшествия прибыли правоохранители, которые не обнаружили взрывоопасных предметов. На первый раз с ним провели беседу и сообщили, что за подобные преступления предусмотрена уголовная ответственность.

Правонарушитель не осознал ответственности за содеянное и на следующий же день мужчина заминировал Мироновский отдел полиции.