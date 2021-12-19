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У Києві евакуювали Центральний та Південний вокзали через повідомлення про бомбу

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
У Києві евакуювали Центральний та Південний вокзали через повідомлення про бомбу

У неділю, 19 грудня, у Києві надійшла інформація про замінування Південного та Центрального залізничних вокзалів.

З цієї причини їхню роботу було тимчасово призупинено, а всіх співробітників – евакуйовано, повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

На місці працювали вибухотехніки та правоохоронці з кінологами, проте жодних вибухових речовин виявлено не було.

При цьому рух поїздів проходив у штатному режимі за графіком.

Приблизно близько 16.00 обидва столичні вокзали запрацювали в нормальному режимі.

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Нагадаємо, нещодавно на Київщині був затриманий 35-річний чоловік, який двічі повідомляв у поліцію неправдиву інформацію про мінування. За це йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Вперше чоловік повідомив про замінування пересувного цирку. На місце події приїхали правоохоронці, які не виявили вибухонебезпечних предметів. Вперше з ним провели бесіду та повідомили, що за подібні злочини передбачено кримінальну відповідальність.

Правопорушник не усвідомив відповідальності за скоєне і наступного ж дня чоловік замінував Миронівський відділ поліції.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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