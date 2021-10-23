Во Львове мужчина "заминировал" главный вокзал и больницу

Во Львове правоохранители задержали 34-летнего мужчину, который “заминировал” главный железнодорожный вокзал и больницу. Ему может грозить до шести лет тюремного заключения.

После сообщения о “минировании” эвакуировали 75 человек (работников вокзала и пассажиров), а также 150 человек (медицинских работников и пациентов) из помещений больницы.

Полицейские обследовали вокзал (залы ожидания, камеры хранения, гостиницу, помещения для персонала, технические помещения, прилегающую территорию) и больницу (все помещения, территорию медицинского учреждения), однако никаких подозрительных предметов или веществ не нашли.

Правоохранители установили личность мужчины, который предоставил ложные сведения о минировании, и задержали 34-летнего жителя Черкасской области на вокзале.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Злоумышленнику может грозить по большей мере лишение свободы сроком до шести лет. Досудебное следствие продолжается.