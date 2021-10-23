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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Во Львове мужчина “заминировал” вокзал и больницу: ему грозит до шести лет тюрьмы

Во Львове мужчина “заминировал” вокзал и больницу: ему грозит до шести лет тюрьмы

Во Львове правоохранители задержали 34-летнего мужчину, который “заминировал” главный железнодорожный вокзал и больницу. Ему может грозить до шести лет тюремного заключения.

После сообщения о “минировании” эвакуировали 75 человек (работников вокзала и пассажиров), а также 150 человек (медицинских работников и пациентов) из помещений больницы.

Во Львове мужчина "заминировал" главный вокзал и больницу

Полицейские обследовали вокзал (залы ожидания, камеры хранения, гостиницу, помещения для персонала, технические помещения, прилегающую территорию) и больницу (все помещения, территорию медицинского учреждения), однако никаких подозрительных предметов или веществ не нашли.

Правоохранители установили личность мужчины, который предоставил ложные сведения о минировании, и задержали 34-летнего жителя Черкасской области на вокзале.

Во Львове мужчина "заминировал" главный вокзал и больницу

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Покарання за фальшиве мінування

Злоумышленнику может грозить по большей мере лишение свободы сроком до шести лет. Досудебное следствие продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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