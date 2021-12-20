Тихая жизнь небольшого поселка городского типа Хорошево в Харьковской области перевернулась вверх дном. Все местные жители ошеломлены шокирующей новостью.

Следственные действия происходили прямо на конечной остановке. А все потому, что правоохранители наконец-то вышли на след убийцы, который четыре года назад отправил на тот свет водителя маршрутки.

Это жуткое событие до сих пор не дает покоя местным жителям. Однажды на рассвете на обочине трассы шоферы увидели знакомый автобус.

Он стоял с включенными фарами, но с места никуда не двинулся. Один из водителей решился заглянуть внутрь, находясь в шоке от увиденного. За рулем сидел окровавленный и уже мертвый коллега.

– Были разбросаны деньги в салоне. Он сидел за рулем. Как нашли? Водитель ехал и увидел, что автобус стоит. Транспорт стоял в необычном месте – там нет остановки. И мы там не останавливаемся, – рассказал коллега убитого водителя Владимир Костенко.

Погибшего 42-летнего Виктора хорошо помнят местные жители, рассказывающие о мужчине только хорошие вещи.

– Мы его все знали. Он приходил пить кофе. У него семья – есть жена и ребенок. Очень порядочный. Шокирована, что это произошло именно с ним, — поделилась продавщица местного магазина Виктория.

Сначала правоохранители отрабатывали версию ограбления, однако она не подходила. Деньги из кассы и личные вещи водителя так и остались в салоне. Когда следствие окончательно зашло в тупик, решили начать все снова.

Юрий – это 26-летний кондуктор трамвая. Мужчина ежедневно ездит маршруткой на работу в Харьков. Именно его и заподозрили в жестоком убийстве.

А какой же мотив? Схватиться за нож его заставила жажда мести. Однажды мать пожаловалась сыну, что ее обидел водитель. Он не хотел везти льготную пассажирку, нецензурно выражаясь.

По версии следствия, подозреваемый сел в маршрутку на одной из остановок и доехал до конечной станции. Дождавшись, когда салон опустеет, он подошел к водителю маршрутки и нанес ему 15 ножевых ранений.

В суде подозреваемый признал свою вину и даже раскаялся. Однако мужчина не помнит, как совершил убийство.

– Мне трудно рассказывать. Я не помню. Много лет прошло. Маму обматерили, я пришел разобраться. Я не хотел убивать его. Да, сожалею, — поделился подозреваемый в убийстве водителя маршрутки.

Мать мужчины в телефонном разговоре рассказала, что не верит в вину сына. Он имеет инвалидность и плохо видит на один глаз. В поселке, где проживает семья, Юрия хорошо знают. Местные жители не могут понять, как он мог решиться на такой поступок.

Теперь суд должен разобраться, действительно ли Юрий совершил это страшное преступление. На время расследования мужчину отправили в СИЗО.

Если его вину докажут, он может оказаться в тюрьме на 15 лет. Водители маршруток признались, что перестали после завершения смены подбирать пассажиров, чтобы лишний раз не подвергать себя опасности.