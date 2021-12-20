Тихе життя невеличкого селища міського типу Хорошеве у Харківській області перевернулося догори дригом. Усі місцеві жителі приголомшені новиною, яка шокує.

Слідчі дії відбувалися просто на кінцевій зупинці. А все тому, що правоохоронці нарешті вийшли на слід вбивці, який чотири роки тому відправив на той світ водія маршрутки.

Ця моторошна подія досі не дає спокою місцевим мешканцям. Одного літнього дня на світанку на узбіччі траси шофери побачили знайомий автобус.

Він стояв з увімкненими фарами, але з місця нікуди не рушав. Один з водіїв наважився зазирнути всередину, отетерівши від побаченого. За кермом сидів скривавлений і вже мертвий колега.

– Були розкидані гроші у салоні. Він сидів за кермом. Як знайшли? Водій їхав і побачив, що стоїть автобус. Транспорт стояв у незвичному місці – там немає зупинки. І ми там не зупиняємось, – розповів колега вбитого водія Володимир Костенко.

Загиблого 42-річного Віктора добре пам’ятають місцеві жителі, які розповідають про чоловіка лише хороші речі.

– Ми його всі знали. Він приходив пити каву. У нього родина – є дружина та дитина. Дуже порядний. Шокована, що це сталося саме з ним, – поділилася продавчиня місцевої крамниці Вікторія.

Спочатку правоохоронці відпрацьовували версію пограбування, однак вона не підходила. Гроші з каси та особисті речі водія так і залишилися у салоні. Коли слідство остаточно зайшло у глухий кут, вирішили розпочати все знову.

Юрій – це 26-річний кондуктор трамвая. Чоловік ледь не щодня їздить маршруткою на роботу в Харків. Саме його і запідозрили у жорстокому вбивстві.

А який же мотив? Схопитися за ніж його змусила жага помсти. Якось матір поскаржилася синові, що її образив водій. Він не хотів везти пільгову пасажирку, нецензурно лаючись.

За версією слідства, підозрюваний сів у маршрутку на одній із зупинок і доїхав до кінцевої станції. Дочекавшись, коли салон спорожніє, він підійшов до водія маршрутки та завдав йому 15 ножових поранень.

У суді підозрюваний визнав свою провину та навіть розкаявся. Однак чоловік не пам’ятає, як вчинив вбивство.

– Мені важко розповідати. Я не пам’ятаю. Багато років минуло. Маму обматюкали, я прийшов розібратися. Не хотів я його вбивати. Так, жалкую, – поділився підозрюваний у вбивстві водія маршрутки.

Матір чоловіка у телефонній розмові розповіла, що не вірить у провину сина. Він має інвалідність та погано бачить на одне око. У селищі, де мешкає родина, Юрія добре знають. Місцеві жителі не можуть зрозуміти, як він міг зважитися на такий вчинок.

Тепер суд має розібратися, чи дійсно Юрій вчинив цей страшний злочин. На час розслідування чоловіка відправили до СІЗО.

Якщо його провину доведуть, він може опинитися у в’язниці на 15 років. Водії маршруток зізналися, що перестали після завершення зміни підбирати пасажирів, щоб зайвий раз не наражати себе на небезпеку.