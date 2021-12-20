На Волыни мужчина вышел из тюрьмы и убил 75-летнюю тещу

В районе Волынской области 57-летний мужчина убил свою тещу. Трагедия произошла в селе Заболотье.

В субботу, 18 декабря, в дом 75-летней женщины пришли родственники и обнаружили ее тело с многочисленными травмами. Они сразу же сообщили об этом в полицию.

Правоохранители выяснили, что к убийству причастен зять погибшей, недавно вышедший из тюрьмы. Ранее он был осужден за убийство человека.

Полицейские уже задержали 57-летнего злоумышленника. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ, которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Жителя Волынской области поместили в изолятор временного содержания.

Недавно во Львовской области 40-летний мужчина убил 31-летнюю беременную жену. Между супругами произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес женщине несколько ножевых ранений.

В это время в доме находилась 10-летняя дочь пары. Ребенок испугался и убежал к дедушке с бабушкой, которые и вызвали полицию.

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