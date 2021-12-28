Избил чайником и пошел спать: в Хмельницкой области 50-летний мужчина избил товарища

В Хмельницкой области задержан 50-летний мужчина за избиение своего товарища. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Инцидент произошел 26 декабря в селе Судилков Шепетовского района. Мужчина пригласил друга в гости на ужин, после которого они начали распивать водку.

Во время разговора 55-летний гость начал спор с владельцем дома. Человек не выдержал и набросился на товарища с электрическим чайником.

Он избивал гостя до тех пор, пока тот не потерял сознание. После этого хозяин поставил чайник на место и отправился спать, оставив друга на кухне.

К счастью, пострадавший пришел в себя и сбежал из дома друга. Скорую помощь ему вызвала соседка.

Что говорят врачи

В ближайшую больницу 55-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По состоянию на 28 декабря он находится в реанимации.

Медики обнаружили на теле пострадавшего многочисленные переломы и ушибы головы и ребер.

Учитывая это, удары могли наноситься не только чайником, но и ногами или другими посторонними предметами.

Хозяин дома задержан

Когда полиция посетила 50-летнего односельчанина пострадавшего, выявить следы преступления было несложно.

На кухонном столе стоял чайник, покрытый кровью его товарища. Вины в совершенном горе-хозяин не возражал.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Мужчина уже помещен в камеру СИЗО. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

За жестокое избиение товарища ему грозит от пяти до восьми лет заключения.