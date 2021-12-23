В Житомирской области будут судить 59-летнюю женщину, которая жестоко избила своего соседа лопатой. Таков был ее ответ на замечания мужчины о злоупотреблении спиртными напитками.

Инцидент произошел в конце сентября в селе Андреевка Черняховского района. В обеденное время вместе со своим другом женщина выпивала и шумела, а затем вышла на улицу.

Чтобы сделать горе-соседке замечание, 68-летний мужчина вышел из своего двора. Между ними возник конфликт, быстро переросший в драку: в порыве злости женщина схватилась за лопату, а ее сосед — за вилы.

Уже после первого удара лопатой пенсионер начал убегать, однако пьяная соседка догнала его и продолжила бить лопатой посреди улицы.

С множественными рублеными и рваными ранами головы 68-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию. Согласно выводам экспертов, причиненные телесные повреждения относятся к категории тяжких.

Просил не пить: под Житомиром соседка до полусмерти избила пенсионера лопатой / 2 фотографии

Что говорят в полиции

Когда правоохранители приехали на место преступления, пьяная соседка забаррикадировалась в собственном доме и категорически отказывалась выходить на улицу.

Во время обысков была изъята окровавленная лопата и одежда со следами крови соседа.

Уголовное производство открыто по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. С начала следствия (сентябрь 2021) женщина находилась под стражей.

Инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.