Побив чайником і пішов спати: на Хмельниччині 50-річний чоловік побив товариша

У Хмельницькій області затримали 50-річного чоловіка за побиття свого товариша. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Інцидент стався 26 грудня у селі Судилків Шепетівського району. Чоловік запросив друга в гості на вечерю, після якої вони почали розпивати горілку.

Під час розмови 55-річний гість почав суперечку з господарем будинку. Чоловік не витримав і накинувся на товариша з електричним чайником.

Він бив гостя до тих пір, поки той не втратив свідомість. Після цього господар поставив чайник на місце і пішов спати, залишивши друга на кухні.

На щастя, постраждалий прийшов до тями і втік з будинку друга. Швидку допомогу йому викликала сусідка.

Що кажуть лікарі

До найближчої лікарні 55-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. Станом на 28 грудня він досі перебуває у реанімації.

Медики виявили на тілі постраждалого численні переломи та забої голови та ребер.

Зважаючи на це, удари могли завдаватися не лише чайником, а й ногами чи іншими сторонніми предметами.

Господаря будинку затримано

Коли поліція навідалася до 50-річного односельця постраждалого, виявити сліди злочину було нескладно.

На столі у кухні стояв чайник, покритий кров’ю його товариша. Вини у скоєному горе-господар не заперечував.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Наразі чоловіка вже помістили в камеру СІЗО. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.

За жорстоке побиття товариша йому загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.