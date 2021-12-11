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Нож остался в голове: в селе под Черкассами мужчина зарезал свою жену из-за водки

Наташа Тарчевська редактор ленты
Нож остался в голове: в селе под Черкассами мужчина зарезал свою жену из-за водки

В Черкасской области 49-летнюю женщину зарезал ее сожитель. За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Инцидент произошел 9 декабря в селе Зоровка Золотоношского района.

Влюбленные устроили застолье, однако в какой-то момент 40-летний мужчина подумал, что жена выпила больше водки, чем он.

На волне гнева муж схватил большой кухонный нож и воткнул его жене в голову. В результате сильного кровотечения женщина погибла на месте.

Когда домой к мужчине пришли полицейские, он признался в расправе над женой.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. В ближайшее время горе-мужу изберут меру пресечения. Следствие по делу продолжается.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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