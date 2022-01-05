Незаконные строительные работы по соседству – директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на брифинге назвал причину обвала стены здания по проспекту Гагарина, 20.

– Сегодня мы можем сказать, что причиной этого обвала стало грубое нарушение строительного законодательства собственником завода Оргтехника, на территории которого произошел обвал, – отметил он.

Несмотря на то, что в архитектурной инспекции зарегистрировано уведомление о начале строительных работ, это не давало права рыть котлован и закладывать фундамент нового здания, объяснил Сидоренко.

По его словам, начало строительных работ предполагает только расчистку площадки и установку забора.

– То есть все строительные работы, которые проводились на территории завода Оргтехника, были незаконными. Они ни с кем не согласованы, разрешений на них не было. При проведении этих работ и был поврежден, как мы понимаем, фундамент здания, которое завалилось, – добавил Сидоренко.

По его словам, есть риск повторных обвалов.

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1 января 2022 года произошел обвал стены четырехэтажного дома в Харькове по проспекту Гагарина, 20, в котором размещались офисы. Здание готовилось под снос и не использовалось. К счастью, в результате обвала никто не пострадал.

Начато расследование в уголовном производстве по фактам нарушений правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью и нарушений правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений, что повлекло тяжкие последствия – это ч. 1 ст. 272 и ч. 2 ст. 275 УКУ.