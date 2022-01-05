Незаконні будівельні роботи по сусідству – директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко на брифінгу назвав причину обвалу стіни будівлі на проспекті Гагаріна, 20.

– Сьогодні ми можемо сказати, що причиною цього обвалу стало грубе порушення будівельного законодавства власником заводу Оргтехніка, на території якого стався обвал, – зазначив він.

Незважаючи на те, що в архітектурній інспекції зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт, це не давало права рити котлован та закладати фундамент нової будівлі, пояснив Сидоренко.

За його словами, початок будівельних робіт передбачає лише розчищення майданчика та встановлення паркану.

– Тобто, всі будівельні роботи, які проводилися на території заводу Оргтехніка, були незаконними. Вони ні з ким не узгоджені, дозволів на них не було. Під час проведення цих робіт і було пошкоджено, як ми розуміємо, фундамент будівлі, яка обвалилася, – додав Сидоренко.

За його словами, є ризик повторних обвалів.

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1 січня 2022 року стався обвал стіни чотириповерхового будинку у Харкові на проспекті Гагаріна, 20, в якому розміщувалися офіси. Будівлю готували під знесення і не використовували. На щастя, внаслідок обвалу ніхто не постраждав.

Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та порушень правил безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило тяжкі наслідки – це ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 275 ККУ.