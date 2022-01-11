Сразу в 11 супермаркетах: в Харькове проверяют сообщения о минировании

Вечером, 10 января, в полицию Харькова поступили сообщения о заминировании одиннадцати торговых центров и супермаркетов.

По словам правоохранителей, информация проверяется.

— Полиция проверяет информацию о минировании одиннадцати объектов в Харькове – торговых центров и супермаркетов, — сообщает полиция Харькова.

Как отметили в правоохранительных органах, по вызовам выехали следственно-оперативные группы.

В настоящий момент проводится проверка помещений и прилегающих территорий.

Напомним, 8 января в полицию Киева поступило сообщение о минировании всех торговых центров Киева.

Проверяли помещения полицейские, кинологи и взрывотехники. Среди торговых центров, которые якобы оказались в опасной зоне, был ТЦ Глобус на Майдане Независимости.

Также правоохранительные органые проверяли ТРЦ Retroville на Виноградаре.