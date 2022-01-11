Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Сразу в 11 супермаркетах: в Харькове проверяют сообщения о минировании

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Взрывотехническая служба

Вечером, 10 января, в полицию Харькова поступили сообщения о заминировании одиннадцати торговых центров и супермаркетов.

По словам правоохранителей, информация проверяется.

— Полиция проверяет информацию о минировании одиннадцати объектов в Харькове – торговых центров и супермаркетов, — сообщает полиция Харькова.

Как отметили в правоохранительных органах, по вызовам выехали следственно-оперативные группы.

В настоящий момент проводится проверка помещений и прилегающих территорий.

Напомним, 8 января в полицию Киева поступило сообщение о минировании всех торговых центров Киева.

Проверяли помещения полицейские, кинологи и взрывотехники. Среди торговых центров, которые якобы оказались в опасной зоне, был ТЦ Глобус на Майдане Независимости.

Также правоохранительные органые проверяли ТРЦ Retroville на Виноградаре.

Читайте
По меньшей мере 12 ножевых ударов: полиция задержала мужчину за убийство женщины

Источник: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка