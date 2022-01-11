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Відразу в 11 супермаркетах: у Харкові перевіряють повідомлення про мінування

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Вибухотехнічна служба

Увечері, 10 січня, до поліції Харкова надійшли повідомлення про замінування одинадцяти торгових центрів та супермаркетів.

За словами правоохоронців, інформація перевіряється.

– Поліція перевіряє інформацію щодо замінування одинадцяти об’єктів у Харкові – торгових центрів та супермаркетів, – повідомляє поліція Харкова.

Як зазначили у правоохоронних органах, на виклики виїхали слідчо-оперативні групи.

Наразі проводиться перевірка приміщень та прилеглих територій.

Нагадаємо, 8 січня до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування всіх торгових центрів Києва.

Перевіряли приміщення поліцейські, кінологи та вибухотехніки. Серед торгових центрів, які нібито опинились у небезпечній зоні, був ТЦ Глобус на Майдані Незалежності.

Також правоохоронці перевіряли ТРЦ Retroville на Виноградарі.

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Джерело: Нацполіція

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