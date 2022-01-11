Відразу в 11 супермаркетах: у Харкові перевіряють повідомлення про мінування

Увечері, 10 січня, до поліції Харкова надійшли повідомлення про замінування одинадцяти торгових центрів та супермаркетів.

За словами правоохоронців, інформація перевіряється.

– Поліція перевіряє інформацію щодо замінування одинадцяти об’єктів у Харкові – торгових центрів та супермаркетів, – повідомляє поліція Харкова.

Як зазначили у правоохоронних органах, на виклики виїхали слідчо-оперативні групи.

Наразі проводиться перевірка приміщень та прилеглих територій.

Нагадаємо, 8 січня до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування всіх торгових центрів Києва.

Перевіряли приміщення поліцейські, кінологи та вибухотехніки. Серед торгових центрів, які нібито опинились у небезпечній зоні, був ТЦ Глобус на Майдані Незалежності.

Також правоохоронці перевіряли ТРЦ Retroville на Виноградарі.