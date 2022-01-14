Киберполициия совместно с Госспецсвязи и Службой безопасности Украины собирают цифровые доказательства и устанавливают причастных к кибератакам на сайты госорганов в ночь на 14 января.
В связи с этим решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 ККУ – несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.
В Киберполиции также уточнили некоторые детали о хакерской атаке на правительственные сайты.
– На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. При этом контент сайтов не изменен и утечки персональных данных не произошло, – говорится в сообщении.
Чтобы не допустить распространения атаки на другие ресурсы и локализировать технические проблемы, временно приостановлена работа других государственных сайтов.
В то же время сейчас работа большей части этих ресурсов уже возобновлена, остальные будут доступны в ближайшее время.
Мобильное приложение Дія работает в штатном режиме, а портал Дія отключен, как и ряд других правительственных сайтов. Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы.
В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заверили, что хакерам, которые в ночь на 14 января атаковали ряд правительственных сайтов, не удалось изменить контент ресурсов.
Также во время глобальной атаки не произошло утечки персональных данных.