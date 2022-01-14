Кіберполіція спільно з Держспецзв’язку та Службою безпеки України збирають цифрові докази та встановлюють причетних до кібератак на сайти держорганів у ніч на 14 січня.

У зв’язку з цим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 361 ККУ – несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку.

У Кіберполіції також уточнили деякі деталі про хакерську атаку на урядові сайти.

– На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Водночас контент не змінено і витоку персональних даних не сталося, – йдеться у повідомленні.

Щоб не допустити поширення атаки на інші ресурси та локалізувати технічні проблеми, тимчасово призупинено роботу інших державних сайтів.

Проте зараз робота більшої частини цих ресурсів вже відновлена, решта буде доступна найближчим часом.

Мобільний додаток Дія працює в штатному режимі, а портал Дія відключено, як і низку інших урядових сайтів. Це необхідно для локалізації проблеми та запобігання поширенню атаки на інші ресурси.

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України запевнили, що хакерам, які в ніч на 14 січня атакували низку урядових сайтів, не вдалося змінити контент ресурсів.

Також під час глобальної атаки не сталося витоку персональних даних.