Не хватало на закуску: в поселке под Житомиром 26-летний мужчина ограбил церковь

В Житомирской области задержан 26-летний мужчина, который обокрал церковь. За совершенное ему грозит до шести лет за решеткой.
Инцидент произошел в поселке Пулины. Первым исчезновение немалой суммы из жертвенного ящика заметил священник.
Полицейские установили, что в ночь на 21 января злоумышленник попал в церковь, разбив оконное стекло. Он сломал ящик с пожертвованиями верующих, забрал деньги и спокойно вылез через окно.
Пообщавшись с местными жителями, следователи в тот же день задержали 26-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичные преступления.
Подозреваемый полностью признал свою вину: украденные из церкви деньги он потратил на алкоголь и закуску на ближайшей автозаправке.
Уголовное производство открыто по ч.3 ст.185 (Кража) УК Украины. В ближайшее время мужчине сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.
Если суд докажет вину злоумышленнику, ему грозит от трех до шести лет тюрьмы. Следствие по делу продолжается.