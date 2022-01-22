В Житомирской области задержан 26-летний мужчина, который обокрал церковь. За совершенное ему грозит до шести лет за решеткой.

Инцидент произошел в поселке Пулины. Первым исчезновение немалой суммы из жертвенного ящика заметил священник.

Полицейские установили, что в ночь на 21 января злоумышленник попал в церковь, разбив оконное стекло. Он сломал ящик с пожертвованиями верующих, забрал деньги и спокойно вылез через окно.

Не хватало на закуску: в поселке под Житомиром 26-летний мужчина ограбил церковь / 3 фотографии

Пообщавшись с местными жителями, следователи в тот же день задержали 26-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичные преступления.

Подозреваемый полностью признал свою вину: украденные из церкви деньги он потратил на алкоголь и закуску на ближайшей автозаправке.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.185 (Кража) УК Украины. В ближайшее время мужчине сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Если суд докажет вину злоумышленнику, ему грозит от трех до шести лет тюрьмы. Следствие по делу продолжается.