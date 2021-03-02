В Черниговской области преступники-рецидивисты обокрали два исторических музея. Общая сумма ущерба устанавливается.

Инциденты произошли в поселках Репки и Короп. Список похищенных экспонатов предоставили научные сотрудники.

С Крупского регионального историко-археологического музея исчезли две иконы, два самовара, форму моряка времен Второй Мировой войны с наградами, украинскую национальную женскую одежду, макет пистолета, муляжи двух кольчуг и меч. Кроме того, из сейфа музея похитили деньги.

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С Репкинского краеведческого музея были похищены остатки мушкета эпохи казачества, муляж револьвера 1920 выпуска и три вышиванки XIX века.































Револьверы, иконы и кольчуги: в Черниговской области ограбили два музея / 8 фотографий

Правоохранители оперативно установили личности и задержали воров с похищенными экспонатами. Как выяснилось, один из фигурантов был судим за кражи, другой — отбывал наказание за убийство.

Полиция расследует производство по части 3 статьи 185 (Кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

В Винницкой области заработчане ограбили ветерана

В Тульчинском районе в январе двое мужчин напали на 96-летнего дедушку, ветерана Второй мировой войны.

Выяснилось, что фигуранты родом из Кировоградской области^ в Винницу они приехали на временные заработки.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, заработчане набросились на дедушку, избили и ограбили его дом.

Следствием установлено, что в результате нападения подсудимые завладели мобильным телефоном дедушки, а также наличными в размере 6 тыс. гривен.