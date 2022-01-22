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Не вистачало на закуску: у селищі під Житомиром 26-річний чоловік пограбував церкву

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Не вистачало на закуску: у селищі під Житомиром 26-річний чоловік пограбував церкву

У Житомирській області затримали 26-річного чоловіка, який обікрав церкву. За скоєне йому загрожує до шести років за ґратами.

Інцидент стався у селищі Пулини. Першим зникнення чималої суми із жертовного ящика помітив священник.

Поліцейські встановили, що в ніч на 21 січня зловмисник потрапив до церкви, розбивши віконне скло. Він зламав ящик із пожертвуваннями вірян, забрав гроші та спокійно виліз через вікно.

Не вистачало на закуску: у селищі під Житомиром 26-річний чоловік пограбував церкву / 3 фотографии

Поспілкувавшись із місцевими мешканцями, слідчі того ж дня затримали 26-річного чоловіка, раніше судимого за аналогічні злочини.

Підозрюваний повністю визнав свою вину: викрадені із церкви гроші він потратив на алкоголь та закуску на найближчій автозаправці.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.185 (Крадіжка) КК України. Найближчим часом чоловіку повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Якщо суд доведе вину зловмисника, йому загрожуватиме від трьох до шести років в’язниці. Слідство у справі триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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