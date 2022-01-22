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Одна из версий – поджог: на Черниговщине ночью горела православная церковь

Наташа Тарчевська редактор ленты
Одна из версий – поджог: на Черниговщине ночью горела православная церковь

Ночью 22 января в Черниговской области загорелась Свято-Николаевская церковь УПЦ. Вероятная причина пожара — поджог.

Инцидент произошел в городе Сновск. Сообщения о пожаре спасатели получили около 3.30 ночи.

К моменту прибытия пожарных все здание церкви было плотно задымлено, поэтому пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Одна из версий – поджог: на Черниговщине ночью горела православная церковь / 2 фотографии

Локализовать пламя удалось уже через пятнадцать минут, а вот ликвидировали пожар только через час. Огонь уничтожил церковное имущество, повредил пол и стены церкви на общей площади 20 кв.

Были ли обнаружены следы взлома замка на дверях закрытой церкви, не сообщается. В то же время, информацию о предполагаемом поджоге спасатели передали правоохранителям.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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