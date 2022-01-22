Вночі 22 січня у Чернігівській області загорілася Свято-Миколаївська церква УПЦ. Ймовірна причина пожежі – підпал.

Інцидент стався у місті Сновськ. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали близько 3.30 ночі.

На момент прибуття пожежників вся будівля церкви була щільно задимлена, тому довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору.

Одна із версій – підпал: на Чернігівщині вночі горіла православна церква / 2 фотографии

Локалізувати полум’я вдалося вже за п’ятнадцять хвилин, а от ліквідували пожежу за годину. Вогонь знищив церковне майно, пошкодив підлогу та стіни церкви на загальній площі 20 м кв.

Чи було виявлено сліди злому замка на дверях зачиненої церкви, не повідомляється. Водночас інформацію про ймовірний підпал рятувальники передали правоохоронцям.