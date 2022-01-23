У неділю, 23 січня, група туристів під час проходження маршруту в Карпатах потрапила під снігову лавину.

Про це поінформували в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники отримали повідомлення про інцидент після 11.00 ранку.

Відомо, що група в складі дев’яти осіб проходила туристичним маршрутом у Карпатах. У цей час зійшла снігова лавина та накрила п’ятьох із них.

Це трапилося в районі масиву Полонина Боржава (схил гори Плай) поблизу населеного пункту Воловець (Мукачівський район Закарпатської області). Сходження лавини відбулося під час спуску групи туристів.

– Поблизу смт. Воловець під час спуску групи туристів з дев’яти осіб відбулося сходження лавини, внаслідок чого частково снігом засипало п’ятьох туристів, – розповіли в ДСНС.

Повідомлення SOS до рятувальників надійшло через спеціальний застосунок Порятунок у горах.

Туристам вдалося відкопатися самостійно. Проте через потрапляння в лавину одна людина постраждала і тепер потребує транспортування.

До місця інциденту вирушили на допомогу гірські рятувальники.

У Карпатах групу туристів накрила снігова лавина: є постраждалий / 2 фотографии

Варто зазначити, що туристи пішли в гори попри попередження про сніголавинну небезпеку. Як поінформували в ДСНС, у зв’язку з хуртовинами та снігопадами 23 та 24 січня на високогір’ї Карпат в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Це не перший подібний інцидент із туристами в Карпатах цими вихідними. Так, напередодні, 22 січня, під час катання на лижах в умовах туману заблукали четверо громадян (чоловіки 1985, 1986, 1990 та 1997 років народження), які приїхали на Закарпаття зі Львова, Сум та Дніпра. Це сталося на гірськолижному курорті Пилипець, в районі гори Гимба.

Була організована пошукова операція, і о 01.10 туристів вдалося відшукати. Чоловіки перебували в задовільному стані, і рятувальники доставили їх до одного з сіл Хустського району.