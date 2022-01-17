В Карпатах травмировался иностранный турист. Он будет оставаться на горе Пип Иван до следующего дня из-за усложненных погодных условий.

Сообщения к спасателям с просьбой о помощи поступило от одной из американских компаний.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ориентировочно в 200 м от вершины возле горы Пип Иван на Закарпатье травмировался гражданин Польши.

Чтобы оказать помощь пострадавшему, направили троих дежурных спасателей поискового поста. Через час травмированного путешественника удалось обнаружить.

Бойцы ГСЧС сопровождали мужчину к вершине горы Пип Иван, где дежурные несут службу. Однако мужчину не могут спустить с горы 17 января из-за сильного ветра и мороза.

Спасатели решили, что из-за усложнения погодных условий это лучше сделать на следующий день, то есть 18 января.

В настоящее время на горе наблюдаются порывы ветра до 20 м/с и видимость до 10 м, а температура воздуха держится на уровне -13 градусов мороза.