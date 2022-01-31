В первой проплаченной акции протеста в 11.00 31 января возле Офиса президента в Киеве должна была пролиться кровь.

Об этом стало известно во время брифинга МВС.

– Всего для организации мероприятия участники группы получили свыше 1 млн грн, 200 файеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, 12 радиостанций и бутафорскую кровь, – сообщили в МВС.

Все должно было начаться с выступления спикеров, далее “титушки” должны были “подогревать” ситуацию, а специальные кодовые слова должны были стать знаком для начала столкновений с полицией.

Заранее об акции не сообщалось, согласования с полицией не проводилось.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, украинцев, которые за деньги готовы были бы помочь провести эти акции, подыскивал организатор.

Первая такая акция должна была состояться именно сегодня, 31 января, под стенами Офиса президента.

Кроме того, во время брифинга опубликовали видеозапись, на которой якобы обсуждали будущие “силовые протесты”.