У першій проплаченій акції протесту об 11.00 31 січня біля Офісу президента в Києві мала пролитися кров.

Про це стало відомо під час брифінгу МВС.

– Усього для організації заходу учасники групи отримали понад 1 млн грн, 200 фаєрів, 200 димових шашок, 20 шин, 10 вогнегасників, 12 радіостанцій та бутафорську кров, – повідомили в МВС.

Усе повинно було початися з виступу спікерів, далі “тітушки” повинні були “підігрівати” ситуацію, а спеціальні кодові слова повинні були стати знаком для початку зіткнень з поліцією.

Заздалегідь про акцію не повідомлялося, узгодження з поліцією не проводилося.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, українців, які за гроші готові були б допомогти провести ці акції, підшуковав організатор.

Перша така акція мала відбутися саме сьогодні, 31 січня, під стінами Офісу президента.

Крім того, під час брифінгу опублікували відеозапис, на якому нібито обговорювали майбутні “силові протести”.