В среду ночью, 2 февраля, в Одессе возник пожар в многоэтажном жилом доме. Сотрудникам ГСЧС удалось своевременно эвакуировать людей, однако есть пострадавшие.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила в 03.13.

Пожар возник в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Академика Филатова в Малиновском районе Одессы.

Пламя также охватило балконы с третьего по пятый этажи.

Спасатели эвакуировали из горящего дома семь человек, двое из которых – дети. Для этого была применена маршевая лестница.

Кроме того, из дома спасли трех пострадавших: 1967 и 1968 годов рождения, а также ребенка 2007 года рождения.

Возгорание удалось локализовать в 03.50, а через пять минут – ликвидировать на площади 42 кв. м. К тушению были привлечены 24 спасателя и семь единиц техники.

Впоследствии за помощью к медикам обратились еще четыре человека, среди которых двое детей. Их госпитализировали в местные больницы.

Для установления причин возгорания привлекут опытно-испытательную лабораторию.

В Одессе из горящей многоэтажки эвакуировали и спасли 10 человек: есть пострадавшие / 7 фотографий

Следует отметить, что это не единственный пожар в Одессе за последние дни. Так, 1 февраля в городе горел девятиэтажный дом. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже.

Во время тушения открытого огня удалось эвакуировать 40 жителей, в том числе 10 детей. Пострадавших, к счастью, не было.