В среду ночью, 2 февраля, в Одессе возник пожар в многоэтажном жилом доме. Сотрудникам ГСЧС удалось своевременно эвакуировать людей, однако есть пострадавшие.
Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила в 03.13.
Пожар возник в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Академика Филатова в Малиновском районе Одессы.
Пламя также охватило балконы с третьего по пятый этажи.
Спасатели эвакуировали из горящего дома семь человек, двое из которых – дети. Для этого была применена маршевая лестница.
Кроме того, из дома спасли трех пострадавших: 1967 и 1968 годов рождения, а также ребенка 2007 года рождения.
Возгорание удалось локализовать в 03.50, а через пять минут – ликвидировать на площади 42 кв. м. К тушению были привлечены 24 спасателя и семь единиц техники.
Впоследствии за помощью к медикам обратились еще четыре человека, среди которых двое детей. Их госпитализировали в местные больницы.
Для установления причин возгорания привлекут опытно-испытательную лабораторию.
Следует отметить, что это не единственный пожар в Одессе за последние дни. Так, 1 февраля в городе горел девятиэтажный дом. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже.
Во время тушения открытого огня удалось эвакуировать 40 жителей, в том числе 10 детей. Пострадавших, к счастью, не было.