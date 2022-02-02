У середу вночі, 2 лютого, в Одесі виникла пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Співробітникам ДСНС вдалося вчасно евакуювати людей, проте є постраждалі.

Як поінформували в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформація про займання надійшла о 03.13.

Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі житлового будинку по вулиці Академіка Філатова, що в Малиновському районі Одеси.

Полум’я також охопило балкони з третього по п’ятий поверхи.

Рятувальники евакуювали з палаючого будинку сімох людей, двоє з яких – діти. Для цього були застосовані маршові сходи.

Крім того, з будинку врятували трьох постраждалих осіб: 1967 та 1968 років народження, а також дитину 2007 року народження.

Займання вдалося локалізувати о 03.50, а ще через п’ять хвилин – ліквідувати на площі 42 кв. м. До гасіння були залучені 24 рятувальники та сім одиниць техніки.

Згодом по допомогу до медиків звернулися ще чотири людини, серед яких двоє дітей. Їх госпіталізували до місцевих лікарень.

Для встановлення причин займання залучать дослідно-випробувальну лабораторію.

В Одесі з палаючої багатоповерхівки евакуювали та врятували 10 людей: є постраждалі / 7 фотографий

Варто зазначити, що це не єдина пожежа в Одесі за останні дні. Так, 1 лютого в місті горів дев’ятиповерховий будинок. Загоряння виникло у квартирі на сьомому поверсі.

Під час гасіння відкритого вогню вдалося евакуювати 40 мешканців, зокрема 10 дітей. Постраждалих, на щастя, не було.