В четверг, 27 января, в Луцке (Волынская область) ночью возник пожар в общежитии местного университета. В связи с этим была проведена массовая эвакуация студентов.

Об инциденте проинформировали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник в общежитии Волынского национального университета имени Леси Украинки на проспекте Соборности – в недействующем помещении мусоросборника. Спасатели получили информацию о возгорании в 01.36.

Из-за возгорания в помещении общежития образовалось сильное задымление (особенно плотно затянуло дымом 5-9 этажи здания).

Из-за этого трое студентов на восьмом этаже фактически оказались в ловушке и не смогли выйти из общежития самостоятельно. Их спасли бойцы ГСЧС и вывели на свежий воздух.

– С помощью самоспасателей, подключенных к средствам защиты органов зрения и дыхания, сотрудники ГСЧС вывели молодых людей на свежий воздух, — отметили в ведомстве.

Кроме того, из здания были эвакуированы еще 76 человек.

К тушению пожара были привлечены 19 спасателей и 6 единиц техники. Возгорание удалось локализовать в 01.45, а ликвидировать – в 01.48.

К счастью, потерпевших и жертв нет. Причину пожара будут выяснять.

Стоит отметить, что в последние дни произошел ряд пожаров в разных регионах Украины.

Так, в Днепре 22 января вспыхнуло офисное здание сети АТБ. Огонь распространился с первого до седьмого этажа девятиэтажки. Его тушили несколько часов.

А в Сновске возник пожар в Свято-Николаевской церкви Черниговской епархии УПЦ. Пламя уничтожило церковные предметы, повредило пол и стены.

В то же время 25 января произошло возгорание в лаборатории кабинета физики в гимназии №17 в центре Винницы. В связи с этим были эвакуированы 312 учеников и 49 работников гимназии.