Снимал иконы окровавленными руками: под Прилуками мужчина ограбил сельскую церковь

В Черниговской области грабителя церковного имущества задержали прямо в храме. Мужчина не успел убежать до приезда полиции, и за совершенное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 1 февраля в Серебряном Прилукском районе. Звуки битого стекла во дворе местной церкви услышала проходившая мимо женщина. Она не растерялась и сразу позвонила в полицию.

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Кровь на полу церкви

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, горе-вор все еще находился в церкви. Мужчина надеялся, что в темное время суток останется незамеченным, поэтому не спешил уходить с награбленным.

Злоумышленником оказался 53-летний житель соседнего села. На шее и руках мужчины полицейские обнаружили порезы: оказывается, чтобы проникнуть в храм, он кулаком разбил стекло и лез через окно. На полу церкви виднелись пятна крови вора.

Мужчина успел похитить деньги из ящика для пожертвований прихожан церкви. Также на месте преступления были найдены два больших пакета, вероятно, для икон и другого церковного имущества.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.185 (Кража, соединенная с проникновением в помещение) УК Украины.

53-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина был задержан и помещен в СИЗО. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.

Похищенные деньги верующих полицейские вернули обратно в церковь. Досудебное расследование продолжается.