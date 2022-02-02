Знімав ікони закривавленими руками: під Прилуками чоловік пограбував сільську церкву

У Чернігівській області крадія церковного майна затримали прямо в храмі. Чоловік не встиг втекти до приїзду поліції, і за скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Інцидент стався ввечері 1 лютого у Срібному Прилуцького району. Звуки битого скла на подвір’ї місцевої церкви почула жінка, яка проходила повз. Вона не розгубилася і одразу зателефонувала до поліції.

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Кров на підлозі церкви

Коли на місце події прибули правоохоронці, горе-крадій все ще перебував у церкві. Чоловік надіявся, що у темну пору доби залишиться непоміченим, тому не поспішав із награбованим.

Зловмисником виявився 53-річний мешканець сусіднього села. На шиї та руках чоловіка поліцейські виявили порізи: виявляється, щоб проникнути в храм, він кулаком розбив скло та ліз крізь вікно. На підлозі церкви виднілися плями крові крадія.

Чоловік встиг викрасти гроші зі скриньки для пожертв вірян церкви. Також на місці злочину було знайдено два великі пакети, ймовірно, для ікон та іншого церковного майна.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) КК України.

53-річного раніше судимого за аналогічний злочин чоловіка затримали і помістили в СІЗО. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Викрадені гроші вірян поліцейські повернули назад до церкви. Досудове розслідування триває.